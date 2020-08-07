السديس يطمئن على صحة الشيخ محمد شاكر مؤذن المسجد الحرام

أجرى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على صحة مؤذن المسجد الحرام، الشيخ محمد شاكر.
وقدم مؤذن المسجد الحرام شكره للرئيس العام على متابعته واهتمامه الدائم، كما شكره على اتصاله والاطمئنان على صحته، والذي يأتي في إطار اهتمام ولاة الأمر بأئمة ومؤذني الحرمين الشريفين.
ومن جهته، دعا السديس بأن يمتعه الله بالصحة والعافية، مؤكدًا دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، للحرمين الشريفين والقائمين عليه. وفق “أخبار 24”.