بالفيديو.. وزير الداخلية اللبناني: دعم المملكة للبنان غير مستغرب

أكد وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، أن دعم المملكة لبلاده، خلال الأزمة التي تعيشها حالياً بسبب الانفجار بمرفأ بيروت، أمر غير مستغرب.
وقال فهمي خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إنه يشكر الشعب السعودي والمملكة، على دعمها القديم للبنان في إعادة البناء وإعادة الإعمار والمساعدات الاقتصادية والنقدية.
وتابع، نشكرها أيضًا على مساعداتها للجيش، فعندما كنت في الجيش زرت المملكة للمساعدات، وقد قدموا لنا أكثر مما طلبناه، وهذا ما يمثله لبنان إلى المملكة وخادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة، قد سير اليوم الجمعة، أول رحلات الجسر الجوي السعودي، حيث انطلقت طائرتان إغاثيتان من مطار الملك خالد الدولي، تحملان أكثر من 120 طناً من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية، فضلاً على الخيام والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، تمهيداً لنقلها للمتضررين في العاصمة بيروت.
فيديو | وزير الداخلية اللبناني يؤكد أن دعم #المملكة لـ #لبنان غير مستغرب#الإخبارية pic.twitter.com/Xfb7kSRJYZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 7, 2020