وفاة مساعد وزير الدفاع محمد العايش”.. و”وزارة الدفاع” تنعيه

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نعت وزارة الدفاع اليوم (الجمعة) مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبد الله العايش، الذي توفي متأثراً بمرض عانى منه.
وعبرت الوزارة في بيان لها عن تعازيها لأسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج