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أخبار محلية > وفاة مساعد وزير الدفاع محمد العايش”.. و”وزارة الدفاع” تنعيه
07/08/2020   5:53 م

وفاة مساعد وزير الدفاع محمد العايش”.. و”وزارة الدفاع” تنعيه

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نعت وزارة الدفاع اليوم (الجمعة) مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبد الله العايش، الذي توفي متأثراً بمرض عانى منه.

وعبرت الوزارة في بيان لها عن تعازيها لأسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.

وفاة مساعد وزير الدفاع محمد العايش”.. و”وزارة الدفاع” تنعيه

أخبار محلية
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