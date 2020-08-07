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أخبار محلية > بالفيديو.. الزعاق: اليوم أول الكليبين.. وفي هذا الموعد سيتساوى طول الليل مع النهار
07/08/2020   5:55 م

بالفيديو.. الزعاق: اليوم أول الكليبين.. وفي هذا الموعد سيتساوى طول الليل مع النهار

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قال الخبير الفلكي خالد الزعاق، إن اليوم (الجمعة)، يعد أول موسم الكليبين، وهو سادس نجوم موسم القيظ، وتبلغ مدته 13 يوماً.

وأوضح أنه في موسم الكليبين يتسارع أخذ الليل من النهار، لافتا إلى أنه بعد 50 يوماً سيتساوى طول الليل مع النهار وحينذاك ستكون تلك ألطف أيام في السنة.

وأضاف أن موسم القيظ سينتهي بعد 23 يوما، مشيراً إلى أن نضوب المياه السطحية يعد من أبرز معالم موسم الكليبين، ويحدث ذلك نتيجة شدة حرارة الأرض.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الزعاق: اليوم أول الكليبين.. وفي هذا الموعد سيتساوى طول الليل مع النهار

أخبار محلية
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