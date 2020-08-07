بالفيديو.. الزعاق: اليوم أول الكليبين.. وفي هذا الموعد سيتساوى طول الليل مع النهار

قال الخبير الفلكي خالد الزعاق، إن اليوم (الجمعة)، يعد أول موسم الكليبين، وهو سادس نجوم موسم القيظ، وتبلغ مدته 13 يوماً.
وأوضح أنه في موسم الكليبين يتسارع أخذ الليل من النهار، لافتا إلى أنه بعد 50 يوماً سيتساوى طول الليل مع النهار وحينذاك ستكون تلك ألطف أيام في السنة.
وأضاف أن موسم القيظ سينتهي بعد 23 يوما، مشيراً إلى أن نضوب المياه السطحية يعد من أبرز معالم موسم الكليبين، ويحدث ذلك نتيجة شدة حرارة الأرض.
اليوم #يوم_الجمعة أول الكليبين :
ومدته(13 يوماً)وهي الفاصلة بيننا وبين سهيل
وفيه يتسارع أخذ الليل من النهار وبعد (50يوماً)يتساوى طول الليل مع النهار وحينذاك تكون هي الأيام الألطف في السنة
ومن أمثال أهالينا
(لا طلع الكليبين خذ الحفنه من المدين)
أي خذ حفنة الرطب من مدي البسر pic.twitter.com/6i3Jhacemf
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) August 7, 2020
وفق “أخبار 24”.