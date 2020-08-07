أظهر مقطع فيديو متداول، شباكا تم نصبها بين الأعمدة في أحد المتنزهات لاصطياد الطيور بأعداد كبيرة.
وعبر متداولو الفيديو عن رفضهم واستغرابهم من استخدام هذه الطريقة في الصيد، خصوصا أن الشباك نصبت في متنزه عام بشكل مخالف للأنظمة، داعين إلى إزالتها لما تشكله من تهديد للطيور خاصة المهاجرة.
يذكر أن المادة الرابعة من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، تنص على أنه لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها، وحددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 20 ألف ريال ومصادرة الأسلحة والأدوات المستخدمة في الصيد.
وفق “أخبار 24”.