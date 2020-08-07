تواصل سقوط الأمطار، صباح اليوم الجمعة، على جبال العبادل، بمحافظة العارضة، وهو ما أدى إلى تساقط بعض الصخور في مواقع عدة.
وانقطع الطريق العام لجبال العبادل المؤدي لمدينة العارضة، وفقا لصحيفة “سبق”، كما تضررت بعض الطرق الأخرى داخل القرى.
وأدى انقطاع الطريق والانهيارات إلى احتجاز عدد من المتنزهين وعائلاتهم، ليحول ذلك دون عودتهم إلى منازلهم.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرتا أمس الخميس، من سقوط أمطار غزيرة على منطقة العارضة، تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.