تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كمية كبيرة من المخلفات تركها بعض المصطافين في منطقة الشفا بمدينة الطائف.
وانتقد متداولو الفيديو تسبب هؤلاء المصطافين في تلويث البيئة بالمخلفات وعدم تكليف أنفسهم تنظيف الموقع عند مغادرتهم، مشيرين إلى أنهم لوّثوا الموقع لدرجة عدم وجود مكان للجلوس، وعلّق أحدهم قائلًا إن المشهد يبدو وكأن عاصفة قد هبّت على المكان.
وكانت أمانة الطائف قد أزالت، أمس الخميس، أكثر من 20 كشكًا وأسواراً مخالفة ومخلفات صلبة متروكة في المواقع السياحية، بأنحاء المحافظة، للحفاظ على المظهر العام للطرق، ومنع المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها بعض المواطنين.
وفق “أخبار 24”.