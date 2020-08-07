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أخبار محلية > تصاحبها أمطار غزيرة ورياح قوية ..”الأرصاد”: المملكة لن تتأثر بالحالة الجوية في بحر العرب
07/08/2020   6:02 م

تصاحبها أمطار غزيرة ورياح قوية ..”الأرصاد”: المملكة لن تتأثر بالحالة الجوية في بحر العرب

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أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنها تراقب الحالة الجوية المرصودة في شمال بحر العرب، والتي يُتوقع أن تسفر عن هطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأوضحت، اليوم (الجمعة)، أن التوقعات تشير إلى عدم تأثير الحالة على أجواء المملكة.

وأشارت إلى أنها مستمرة في مراقبة الحالة وإصدار التقارير اللازمة عند حدوث أي مستجدات.

يُذكر أن الحالة الجوية في بحر العرب تتسبب أيضاً في تأثر انسيابية الحركة المرورية في الطرق وتصاحبها رياح قوية تلحق الأضرار بالمنشآت غير الثابتة. وفق “أخبار 24”.

تصاحبها أمطار غزيرة ورياح قوية ..”الأرصاد”: المملكة لن تتأثر بالحالة الجوية في بحر العرب

أخبار محلية
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