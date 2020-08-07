كشفت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) عن إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسبب التأخر في الفحص من قبل شخص واحد، رغم شعوره بعرض من أعراض كورونا.
وأوضحت – في قصة حالة ضمن تقريرها اليومي – أن المصاب لم يفحص نفسه بعد شعوره بالعرض، ونتج عن ذلك أنه نقل العدوى لـ 13 شخصا آخرين في تجمع عائلي.
وأضافت أن أحد المصابين الـ 13 لم يعزل نفسه رغم معرفته بأنه خالط المصاب، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص آخرين، متمنية الشفاء للجميع. حسب “أخبار 24”.
يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم تسجيل 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 285793 حالة.