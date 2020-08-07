وضع أحد المولات الشهيرة في العاصمة الرياض لافتات وأعلاما لبنانية في كافة جنباته، في رسالة تضامنية مع الشعب اللبناني في حـادث انفجار “مرفأ بيروت”، الذي راح ضحيته 154 شخصا.
وأثارت بادرة المول العديد من الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض، فعبّر البعض عن رفضه لوضع الأعلام، والاكتفاء بما قدمته المملكة من دعم إنساني سخي لبيروت، موجهين تساؤلات لإدارة المول، هل رفعت أعلام المملكة في لبنان عند قصف مليشيات الحوثي الإيرانية لمنشآت نفطية سعودية.
من جهة أخرى أيد العديد من الناشطين بادرة المول ، معبرين عن تضامنهم مع الشعب اللبناني وضحايا التفجير، متمنين لهم الشفاء العاجل وعودة بيروت إلى الحضن العربي من جديد والتخلص من أذناب إيران التي تعبث بكل مقدراته.
وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن أعلن اليوم الجمعة، أن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع الثلاثاء الماضي، ارتفع إلى 154 شخصا، موضحا أن 120 شخصا من المصابين، البالغ عددهم 5 آلاف شخص، حالتهم حرجة.
وفق “أخبار 24”.