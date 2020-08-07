“النيابة” توجه بالقبض على أشخاص نشروا محتوى يثير التعصب والكراهية في الوسط الرياضي

أصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض على أشخاص قاموا بنشر محتوى معلوماتي عبر حساباتهم في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ينطوي على إثارة التعصب الرياضي ونشر روح الكراهية في الوسط الرياضي وزعزعة الثقة في عدالة ونزاهة الهيئات الرياضية ومسؤوليها.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، في بيان اليوم (الجمعة)، إن النيابة العامة أمرت بتحريك الدعوى الجزائية العامة في القضية، استنادًا لما تقتضيه المصلحة العامة وعملًا بالمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية.
وأضاف أن النيابة وجهت بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (24.27.28) من ذات النظام، والقبض على المتهمين بعد التحقق من صحة المحتوى المعلوماتي ونسبته لهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.
وأهابت النيابة العامة بالجميع التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضية، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية، أو ما من شأنه المساس بنزاهة وعدالة الهيئات الرياضية.