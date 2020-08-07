الربو مرض مزمن يصيب الممرات التي تحمل الهواء إلى الرئتين فتضيق تلك الممرات للغاية، ويصعب على المريض التنفس، وقد يصدر صدره صفيرًا، وهذا المرض لا علاج له، لكن يمكن لمعظم المرضى السيطرة على الأعراض.
1- من يصاب به؟
يتطور الربو عادة أثناء الطفولة، ويصيب من يعانون من الحساسية أو أفراد الأسرة، كما يصاب به الأولاد الصغار أكثر من البنات، وفي الكبار يستمر مع النساء أكثر من الرجال. ويعزو متخصصون أسباب الإصابة به إلى بخاخات التنظيف المنزلية، وتلوث الهواء، والمواد السامة، واستنشاق المواد الكيميائية أو الغبار أثناء العمل.
2- التدخين والسمنة
تشير دراسات إلى أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالربو، حتى بالتدخين السلبي، كما أن 40% من البالغين المصابين بالربو يعانون من السمنة، إضافة لبعض المحفزات مثل الالتهاب وتورم الممرات الهوائية والمخاط، وكلها تسد الممرات الهوائية، ويكون من الصعب التنفس براحة.
3- أعراض نوبة الربو
لو أصابك ضيق في التنفس وسمعت صفيرا في الصدر، مع استمرار السعال، وعدم القدرة على المشي أو التحدث، أو تحولت شفتاك وأظافرك إلى اللون الأزرق. فعليك بطلب الإسعاف، أو استخدام جهاز الاستنشاق، لأن الجسم في ذلك الوقت لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين.
4- التشخيص
إجراء اختبار للرئة يكشف مقدار الهواء الذي يمكنك استنشاقه وإخراجه، ما يساعد الطبيب على معرفة إذا كنت مصابًا بالربو ومدى شدته، وقد تحتاج لاختبار الحساسية لمعرفة الأسباب التي تزيد من سوء الحالة.
5- المحفزات
هناك محفزات عديدة تدفع مريض الربو للمعاناة من نوبات شديدة ومنها الغبار والصراصير وحبوب اللقاح من الأشجار والزهور، وأطعمة مثل الفول السوداني والبيض والأسماك، حتى وبر الحيوانات الأليفة وخلايا جلودها الميتة التي تتجمع على الملابس والأثاث والجدران.
6- حساسية القطط
يتفاعل الأشخاص الذين يعانون من حساسية القطط مع البروتين الموجود في اللعاب والجلد وبول تلك الحيوانات، ويتراكم هذا البروتين في الهواء أو على الأسطح ويمكن أن يزيد من نوبات الربو لدى بعض الأشخاص المصابين بالمرض.
7- تلوث الهواء
يمكن أن يؤدي تلوث الهواء الخارجي والداخلي إلى تفاقم أعراض الربو، مثل الضباب الدخاني ودخان السجائر وأبخرة الطلاء والرذاذ المستخدم للشعر، وجميعها محفزات لا تسبب حساسية، لكنها تهيّج الشعب الهوائية.
8- الرياضة والطقس
على الرغم من أن التمارين مفيدة، فإن النشاط البدني قد يؤدي لظهور أعراض الربو لدى الكثيرين، لكن يمكنك التحكم في ذلك، بحيث لا تتخلى عن التدريبات، كما أن الطقس البارد والهواء الرطب قد يزيدان من أعراض الربو ومن فرصة حدوث نوبة.
9- خطة عمل الربو
على مريض الربو العمل مع الطبيب للتوصل إلى استراتيجية علاج تُسمى “خطة عمل الربو”، بحيث تحدد محفزات الأزمة وتصف الأدوية اليومية، ويُعرف ما يجب عمله عند الإصابة بالنوبة، ويمكن تعديلها عند الحاجة. وفق “أخبار 24”.
10- تجنب المسببات
هي الخطوة الأولى لإدارة أزمة الربو للمصاب، فالطريقة الأكثر فعالية لمحاربة مسببات الحساسية في منزلك هي إزالة مصادرها والأماكن التي تجمعها، قد يشمل ذلك الحيوانات الأليفة والسجاد والأثاث المنجد، ومقاومة الغبار بانتظام باستخدام مكنسة كهربائية مع فلتر .
11- حقن وعلاج الحساسية
إذا لم تستطِع تجنب بعض مسببات حساسية الربو، فقد تساعدك الحقن في التخفيف من أعراض الربو ومن عدد مرات حدوث النوبات، كما يمكنك استنشاق أدوية يوميا مباشرة إلى رئتيك؛ فهي تقلل الالتهاب في الشعب الهوائية، ما يجعلها أقل حساسية لمسببات الربو.