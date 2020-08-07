روسيا تعلن أنها أوشكت على الفوز بسباق لقاح كورونا.. وهؤلاء أول مستخدميه

قالت روسيا إنها باتت على بُعد خطوات من الفوز بسباق التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت أنها ستقوم بتسجيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد نائب وزير الصحة الروسي، أوليج جريدنيف، اليوم الجمعة، أن اللقاح الذي خضع للتطوير في مركز “غماليا” سوف يتم تسجيله خلال الأيام القليلة المقبلة كأول لقاح عالمي مضاد للفيروس التاجي.
وفيما يتعلق بعملية التسجيل، قال جريدنيف إنه جارٍ العمل حاليًا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح، مؤكدًا أنه سيتم استخدامه في تطعيم الفئات الأكثر تعرضًا للمرض، مثل العاملين في المجال الطب وكبار السن. وفق “أخبار 24”.
وأوضح نائب وزير الصحة الروسي أن تأثير التطعيم سوف يُلاحظ عندما يتشكل ما يُعرف باسم “المناعة السكانية”، وهي حالة تعتمد في نجاحها على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم ومدى انتشار التطعيم، بما يجعل الإصابة بالمرض مستحيلة عمليًا.
يُذكر أن مئات من الشركات والمراكز الطبية حول العالم، تتسابق تحت إشراف حكومي من بلدانها، من أجل التوصل إلى لقاح نهائي وفعَّال لمواجهة فيروس كورونا، والذي تسبب في حالة ذعر للملايين على مستوى العالم.