بالفيديو.. ترك ضجيج المدن وذهب لأحضان الطبيعة.. قصة شاب يعيش في خيمة في عسير

اجتذبت الطبيعة الخلابة في منطقة عسير هاوي التخييم عيسى عسيري، لاتخاذ قرار بالعيش في أحضانها بعيدًا عن حياة المدن.
وقال عسيري، خلال حديثه لقناة MBC، إنه فضَّل هذا النمط من الحياة، خاصة أنه يعشق الطبيعة وشعر بالانتماء إليها في منطقة عسير، مشيرًا إلى أنه يبحث دومًا عن الهدوء المفقود وسط أجواء المدينة ذات الرتم السريع.
وأوضح أنه يعتمد على نفسه في المأكل والمشرب، وهو الأمر الذي اكتسبه عبر رحلات التخييم التي قام بها على مدى سنوات. وفق “أخبار 24”.
وبسؤاله عن خططه بشأن الزواج، أكد أنه يبحث عن الفتاة التي تتماشى أفكارها مع توجهاته في عيش الحياة بأحضان الطبيعة، وهو الأمر الذي يؤهلها لتقبل نمط الحياة الذي يعيشه.
بعيدا عن صخب المدن.. عيسى يختار العيش في خيمته وسط الطبيعة الساحرة بمنطقة عسير..
القصة مع خلف الخلف@klf_tv#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/bzZd6XwZW3
— MBC1 (@mbc1) August 7, 2020