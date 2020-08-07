بيان مشترك من وزراء الطاقة في المملكة والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق

استعرض وزراء الطاقة في المملكة والإمارات والكويت والبحرين وعمان والعراق، في اتصال مشترك أجري اليوم (الجمعة)، التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وفي الطلب على البترول.
وأصدروا بيانا مشتركا، أشاروا فيه إلى أن علامات التحسن التي ظهرت مؤخراً على الاقتصاد العالمي مشجّعةٌ جداً، وأثنوا على الجهود التي تبذلها الدول، في جميع أنحاء العالم، لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.
وأكد الوزراء التزامهم التام باتفاق أوبك بلس؛ وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس مستويات الإنتاج المستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى سوق البترول العالمية، وأن تقوم الدول التي زاد إنتاجها عن النسب المقررة لها، في شهور مايو ويونيو ويوليو، بالتعويض عن تلك الكميات. وفق “أخبار 24”.
وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزير النفط العراقي إحسان إسماعيل لجهوده وتعاونه الكبيرين لتحقيق التوازن في أسواق البترول، مؤكّدين على أهمية دور العراق في نجاح اتفاقية أوبك بلس.
وأكّد الوزراء على أن الالتزام الكامل باتفاق أوبك بلس، وبنظام التعويض، سيسرع انتعاش سوق البترول العالمية، لما فيه صالح منتجي البترول ومستهلكيه، وصناعة الطاقة، والاقتصاد العالمي ككل.