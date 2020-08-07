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أخبار محلية > عقوبتها تصل للسجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف.. “النيابة” تكشف عن حوادث السير التي تُصنف جرائم كبيرة
07/08/2020   11:01 م

عقوبتها تصل للسجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف.. “النيابة” تكشف عن حوادث السير التي تُصنف جرائم كبيرة

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أوضحت النيابة العامة أن الجرائم الكبيرة في حوادث السير تتمثل في قيادة المركبة تحت تأثير المخدر أو المسكر أو المؤثر العقلي أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز الإشارة الحمراء أو التفحيط إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة مدة الشفاء تزيد فيها عن 15 يوماً

وبينت أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 4 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص .

وأضافت أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً نتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء فيها عن 15 يوماً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص . وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه – فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان السابقتان من هذه المادة – يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، فيما تحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج تحت هذه الفقرة.

عقوبتها تصل للسجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف.. “النيابة” تكشف عن حوادث السير التي تُصنف جرائم كبيرة

أخبار محلية
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