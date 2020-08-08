تمكنت فرق حرس الحدود البحرية من إخلاء بحار تركي، في العقد الثالث من العمر، بسبب ارتفاع في درجة حرارته على متن إحدى السفن التي تقع في منطقة انتظار السفن “المخطاف” بميناء أرامكو بمنطقة جازان.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى بلاغاً من سفينة حاملة علم جزر المارشال، أمس (الجمعة)، يُفيد بوجود حالة مرضية لأحد أفراد طاقمها.
وأضاف أنه جرى إخلاء المريض ونقله إلى المستشفى، مع اتخاذ التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، مفيداً بأن حالة المريض الصحية مستقرة.
وفق “أخبار 24”.