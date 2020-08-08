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أخبار محلية > طب وتداوي > دراسة تُحذر من الإفراط في تناول الأرز لهذا السبب
08/08/2020   8:15 ص

دراسة تُحذر من الإفراط في تناول الأرز لهذا السبب

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حذّرت دراسة حديثة، من تناول كميات كبيرة من الأرز، مشيرة إلى أن ذلك قد يزيد من إمكانية الإصابة ببعض أمراض القلب، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة أيضاً.  

 وأوضحت الدراسة أن خطورة تناول الأرز تأتي من وجود الزرنيخ الطبيعي داخله، مشيرةً إلى أن تلك المادة الكيميائية التي ترتبط بالسرطانات وأمراض الكبد تتواجد بشكل طبيعي في محصول الأرز.  

 ونوهت إلى أن الزرنيخ يتواجد بشكل طبيعي في التربة، ويزداد في المواقع التي استخدمت فيها مبيدات الأعشاب التي تحتوي على الزرنيخ أو المياه الممزوجة بالسموم لأغراض الري.  

ولفتت إلى أن مستويات الزرنيخ في الأرز قد تصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2100، جراء ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن الاحتباس الحراري.  

 ورجحت الدراسة وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نحو 25% من مستهلكي الأرز في بريطانيا معرّضون لمخاطر صحية كبيرة.  

 ونصحت الدراسة بضرورة أن يفكر المستهلكون في اختيار أنواع الأرز التي تحتوي على مستويات منخفضة من الزرنيخ مثل البسمتي.  

دراسة تُحذر من الإفراط في تناول الأرز لهذا السبب

أخبار محلية, طب وتداوي
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