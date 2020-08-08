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أخبار المناطق > بعد انتهاء دوامها.. ممرضة سعودية تتدخل لإنقاذ عائلة تعرضت لحـادث بالمدينة المنورة
08/08/2020   8:15 ص

بعد انتهاء دوامها.. ممرضة سعودية تتدخل لإنقاذ عائلة تعرضت لحـادث بالمدينة المنورة

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تدخلت ممرضة سعودية لإنقاذ عائلة تعرضت لحـادث مروري على طريق الهجرة بالمدينة المنورة، وذلك خلال مرورها في الطريق بعد انتهاء دوامها بأحد المراكز الصحية.  

وقال المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة مؤيد أبوعنق، إن الممرضة خلود الصاعدي توقفت على الفور بعد رؤيتها الحـادث، وساهمت في إنقاذ حياة المُصابين.  

وبّينت الممرضة خلود الصاعدي، أنها باشرت الحـادث بعد خروجها من عملها بمركز صحي المحفر بمحافظة الحناكية، لافتةً إلى أنها قدمت الإسعافات الأولية للمُصابين؛ لحين وصول فرق الإسعاف. وفق “أخبار 24”.

بعد انتهاء دوامها.. ممرضة سعودية تتدخل لإنقاذ عائلة تعرضت لحـادث بالمدينة المنورة

أخبار المناطق
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