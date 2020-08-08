أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مباشرتها لعدد من الحالات الناتجة عن الحالة المطرية ورفع درجة الجاهزية في بعض المناطق، خلال الأيام الأربعة الماضية.
وأشارت إلى أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة ونجران، تمكنت من إنقاذ وإيواء وإجلاء 116 شخصًا، و13 أسرة.
وأهابت المديرية بالجميع في رسالة توعوية، بعدم المجازفة في اجتياز الأودية أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وبطون الأودية، مع عدم محاولة لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية أثناء هطول الأمطار.
وفق “أخبار 24”.