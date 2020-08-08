أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، مباشرتها لعدد من ‏الحالات الناتجة عن الحالة المطرية ورفع درجة الجاهزية في ‏بعض المناطق، خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأشارت إلى أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني ‏بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة ‏ونجران، تمكنت من إنقاذ وإيواء وإجلاء 116 شخصًا، ‏و13 أسرة.‏

وأهابت المديرية بالجميع في رسالة توعوية، بعدم المجازفة في ‏اجتياز الأودية أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن الأماكن ‏المنخفضة وبطون الأودية، مع عدم محاولة لمس أو تحريك ‏الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية أثناء هطول الأمطار.

الدفاع المدني

وفق “أخبار 24”.