بالصور.. “شؤون الحرمين”: تعقيم وتعطير مستمر للمكبرية ومنبر الخطيب بالحرم المكي

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تجهيز المكبرية وتعقيمها بعد كل صلاة، وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وكذلك تجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق.
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، أن الوكالة تعمل على مدار الساعة وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة.
وأبان الجابري أنه يتم نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية وتعقيمه وتجهيزه للإمام مع تركيب مكبرات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم، وذلك بتواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية.
وفق “أخبار 24”.