سيَّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح اليوم الطائرة الإغاثية الثالثة، ضمن الجسر الإغاثي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتخفيف آثار الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت.
وأوضح مستشار مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور علي الغامدي، أن المساعدات تشمل أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة ومضادات حيوية ومسكنات، ومطهرات ومعقمات، وكمامات ومواد حماية، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ.
وأشار إلى أن المساعدات تشمل أيضًا، مستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية مختلفة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش وبطانيات ومستلزمات طهي وأوان متعددة، لافتًا إلى أن حمولة الجسر الجوي منذ انطلاقه حتى الآن بلغت أكثر من 200 طن.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساندة الطواقم الطبية اللبنانية في إسعاف المتضررين من انفجار مرفأ بيروت عبر الجمعيات وفرق الإسعاف الطبية التي يمولها المركز في مجمل الأراضي اللبنانية.
وفق “أخبار 24”.