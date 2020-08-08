سيَّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح اليوم ‏الطائرة الإغاثية الثالثة، ضمن الجسر الإغاثي إلى العاصمة ‏اللبنانية بيروت، لتخفيف آثار الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت. ‏

وأوضح مستشار مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور علي الغامدي، أن المساعدات تشمل ‏ أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ‏ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية ‏متعددة ومضادات حيوية ومسكنات، ومطهرات ومعقمات، ‏وكمامات ومواد حماية، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ.‏

وأشار إلى أن المساعدات تشمل أيضًا، مستلزمات طبية متعددة، ‏ومواد غذائية مختلفة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش وبطانيات ومستلزمات طهي وأوان متعددة، لافتًا إلى أن حمولة ‏الجسر الجوي منذ انطلاقه حتى الآن بلغت أكثر من 200 طن.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مساندة الطواقم ‏الطبية اللبنانية في إسعاف المتضررين من انفجار مرفأ بيروت عبر ‏الجمعيات وفرق الإسعاف الطبية التي يمولها المركز في مجمل ‏الأراضي اللبنانية.

السعوديه

السعوديه

وفق “أخبار 24”.