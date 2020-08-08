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أخبار المناطق > أمطار غزيرة على عموم جازان حتى مساء اليوم.. و”الدفاع المدني” يحذر
08/08/2020   1:35 م

أمطار غزيرة على عموم جازان حتى مساء اليوم.. و”الدفاع المدني” يحذر

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تواصل سقوط الأمطار متفاوتة الغزارة، منذ أمس الجمعة، على محافظات ومراكز جازان، فيما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار هطول أمطار على المنطقة من متوسطة إلى غزيرة حتى مساء اليوم السبت.

وأشارت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم/س مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأشار المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إلى ضرورة التقيد بتعليمات السلامة، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول، وتلافي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة. وفق “أخبار 24”.

أمطار غزيرة على عموم جازان حتى مساء اليوم.. و”الدفاع المدني” يحذر

أخبار المناطق
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