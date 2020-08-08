تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة رنية، أمس (الجمعة)، من انتشال جثّة طفل غرق بمستنقع بوادي رنية، وذلك بعد إخراج الأهالي جثماني الوالدين.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغًا بشأن غرق عائلة مكونة من 3 أشخاص بوادي رنية، حيث تم على الفور تحريك فرق الإنقاذ لموقع الحادث.
وأبان أنه جرى إخراج جثماني الأب والأم من قبل الأهالي الذين كانوا بالموقع، فيما قامت فرق الإنقاذ بالبحث عن الطفل في المستنقع وتم انتشال جثته.
وفق “أخبار 24”.