نفذت بلدية الشرائع التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، أمس الجمعة، حملة تنظيمية لحراج الخردة بالمعيصم، لمعالجة الافتراش العشوائي وتنظيم السوق.
وأزالت الفرق الرقابية تعديات المحلات على شوارع السوق، ومنعت البيع في الساحات والممرات، إضافة لتنظيف ساحات الحراج من المخلفات الناتجة عن تكدس بضائع الباعة الجائلين، ومصادرة وإتلاف البضائع المخالفة للأنظمة.
وكان رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد العصيمي، قد أكد أن البلدية مستمرة في تنظيم الحملات على الأسواق العشوائية بمشاركة الجهات المعنية، لتوفير البيئة الصحية الملائمة، والقضاء على الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.
وفق “أخبار 24”.