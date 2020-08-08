هدفا رونالدو لم يشفعا.. ليون يُقصي يوفنتوس ويضرب موعداً أمام مان سيتي

تأهل ليون الفرنسي، مساء الجمعة، إلى دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره يوفنتوس الإيطالي ليضرب موعداً أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.
وتأهل ليون إلى دور الثمانية بأفضلية التسجيل خارج الأرض، ففاز على أرضه ذهابًا بهدف نظيف وهُزم على ملعب يوفنتوس بهدفين مقابل هدف ليكون مجموع مباراتي الذهاب والإياب (2/2) وبتسجيله هدفاً خارج أرضه أصبحت (3/2).
وتقدم ليون في مباراة الإياب التي جمعته مساء أمس بيوفينتوس عن طريق لاعبه ديباي من ركلة جزاء قبل أن يتعادل ويتقدم رونالدو لفريقه بهدفين ولكنهما لم يشفعا لكي تتأهل “السيدة العجوز”. وفق “أخبار 24”.
وكان مانشستر سيتي الإنجليزي قد أقصى نظيره ريال مدريد الإسباني من الدور ذاته.