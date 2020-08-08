“الشيخ” يطالب لجنة الانضباط بالنظر في تغريدة رئيس النصر

أكد الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، على ضرورة قيام لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالنظر في تغريدة رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت بشأن الأخطاء التحكيمية في مباراة فريقه أمام الهلال.
وكتب الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر: “تغريدة رئيس النصر الذي اتهم فيها حكام VAR بالترصد لفريقه بما يخل بميزان العدالة، مستبعدا سوء التقدير وبما يحمله معنى ترصد لغويا وقانونيا في تقديري يستوجب النظر من لجنة الانضباط وفق المادة 50 من لائحة الانضباط الخاصة بالإساءات الإعلامية ، هنا يأتي دور اتحاد الكرة ، ننتظر ونشوف”.
وتلقى النصر هزيمة ثقيلة أمام الهلال في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الهلال 4-1. وفق “أخبار 24”.