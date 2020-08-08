قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها تلقت 3131 بلاغًا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال يونيو الماضي، مشيرة إلى أن هذا الكم من البلاغات يمثل انعكاسًا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة.
وأوضحت أن مصادر البلاغات شملت، شركات أجهزة طبية بـ 972 بلاغًا، والأفراد 26 بلاغا، فيما سجل مقدمو الرعاية الصحية 2133 بلاغًا.
ولفتت الهيئة إلى أن مقدمي الرعاية الصحية الأكثر تفاعلًا مع الهيئة، هم: مدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، ومجمع الملك عبدالله الطبي، ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، ومستشفى القريات العام.
وفق “أخبار 24”.