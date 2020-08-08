قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها تلقت 3131 بلاغًا حول الأجهزة والمنتجات ‏الطبية خلال يونيو الماضي، مشيرة إلى أن هذا الكم من ‏البلاغات يمثل انعكاسًا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية ‏الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة.‏

وأوضحت أن مصادر البلاغات شملت، شركات أجهزة طبية بـ ‏‏972 بلاغًا، والأفراد 26 بلاغا، فيما سجل مقدمو الرعاية ‏الصحية 2133 بلاغًا.‏

ولفتت الهيئة إلى أن مقدمي الرعاية الصحية الأكثر تفاعلًا مع ‏الهيئة، هم: مدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى ‏الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، ومجمع الملك عبدالله ‏الطبي، ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، ومستشفى القريات العام.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

وفق “أخبار 24”.