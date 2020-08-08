نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة متمثلة في بلدية العمرة الفرعية 700 جولة رقابية، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
وأسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف 1.9طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق 320 مخالفاً.
وضبطت الفرق الرقابية ببلدية المعابدة الفرعية خلال جولتها على مغاسل الملابس عدة مخالفات، أبرزها استخدام منظفات غير آمنة مع تدني مستوى النظافة، بالإضافة لسوء أماكن العمل الداخلية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
وفق “أخبار 24”.