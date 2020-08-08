نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات بأمانة العاصمة ‏المقدسة ‏متمثلة في بلدية العمرة الفرعية 700 جولة رقابية، ‏لضمان ‏تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.‏

وأسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف 1.9طن من المواد ‏غير ال‏صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تطبيق لائحة الجزاءات ‏والغرامات ‏بحق 320 مخالفاً.‏

وضبطت الفرق الرقابية ببلدية المعابدة الفرعية خلال ‏جولتها ‏على مغاسل الملابس عدة مخالفات، أبرزها استخدام ‏منظفات ‏غير آمنة ‎‎مع تدني مستوى النظافة، بالإضافة لسوء ‏أماكن العمل الداخلية، مشيرة‎ ‎إلى أنه تم اتخاذ اللازم وتطبيق ‏لائحة الجزاءات ‏والغرامات على المخالفين.‏

المواد الغذائية المخالفة

المواد الغذائية المخالفة

المواد الغذائية المخالفة

المواد الغذائية المخالفة

المغاسل المخالفة

المغاسل المخالفة

المغاسل المخالفه

المغاسل المخالفه

وفق “أخبار 24”.