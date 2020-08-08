طائرة المساعدات السعودية الثالثة تصل إلى بيروت.. و”سلمان للإغاثة” يدعو للتبرع لمنكوبي الانفجار

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم (السبت)، الطائرة الثالثة التي سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن الجسر الجوي السعودي لإغاثة منكوبي انفجار مرفأ بيروت.
وصرح مستشار مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور علي الغامدي، أن المساعدات تشمل أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة، ومطهرات ومعقمات، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية مختلفة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش وبطانيات ومستلزمات طهي وأوان متعددة.
كما يوفر “سلمان للإغاثة” المساندة للطواقم الطبية اللبنانية في إسعاف المتضررين من انفجار مرفأ بيروت عبر الجمعيات وفرق الإسعاف الطبية التي يمولها المركز في مجمل الأراضي اللبنانية.
وسيجري توزيع المساعدات بإشراف ومتابعة مكتب المركز في لبنان، بالتنسيق مع سفارة المملكة والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في بيروت، حيث سيتم تقدير الاحتياجات وترتيب الأولويات للوصول إلى المحتاجين بأسرع وقت ممكن؛ للتخفيف من آثار هذه الكارثة على الأشقاء في لبنان. وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر، دعا المركز للتبرع لمساعدة الأشقاء في لبنان على تجاوز محنتهم، ومواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت عبر الرابط المخصص لذلك على الموقع الإلكتروني للمركز.
وصول الطائرة الإغاثية الثالثة التي سيّرها #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة إلى #لبنان ضمن الجسر السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في #مرفأ_بيروت pic.twitter.com/ux0ZXScpjZ
— مركز الملك سلمان للإغاثة (@KSRelief) August 8, 2020