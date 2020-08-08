صرف الدفعة الثانية من مبادرة دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل ‏الركاب غدًا

أعلنت الهيئة العامة للنقل أنها ستبدأ غدا الأحد، في صرف مخصصات الدفعة الثانية ضمن مبادرة دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لمساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال نائب رئيس الهيئة المساعد المهندس عبدالمجيد الطاسان إن مبلغ الدعم يبلغ 3 آلاف ريال شهريا، ويصرف لمدة 3 أشهر بإجمالي 9 آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة في السابق.
وأبوضح أنه تم صرف الدفعة الأولى من الدعم في 6 يوليو الماضي، مبيناً أن المبادرة ستستمر بالشراكة مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
وأكد الطاسان أن هذه المبادرة الإنسانية شملت ممارسي أنشطة (الأجرة العامة – النقل المدرسي – نقل المعلمات – نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة)، لافتًا إلى أن هناك بعض الاشتراطات من أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وألا يكون المتقدم موظفا في أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص.