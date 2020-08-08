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أخبار محلية > صرف الدفعة الثانية من مبادرة دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل ‏الركاب غدًا
08/08/2020   6:22 م

صرف الدفعة الثانية من مبادرة دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل ‏الركاب غدًا

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أعلنت الهيئة العامة للنقل أنها ستبدأ غدا الأحد، في صرف مخصصات الدفعة ‏الثانية ضمن مبادرة دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب، ‏والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏لمساعدتهم على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية لمنع ‏تفشي فيروس كورونا المستجد.

‏وقال نائب رئيس الهيئة المساعد المهندس عبدالمجيد الطاسان إن مبلغ الدعم يبلغ 3 آلاف ‏ريال شهريا، ويصرف لمدة 3 أشهر بإجمالي 9 آلاف ريال، ‏للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة في السابق.‏

وأبوضح ‏أنه تم صرف الدفعة الأولى من الدعم في ‏‏6 يوليو الماضي، مبيناً أن المبادرة ستستمر بالشراكة ‏ مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.‏ وفق “أخبار 24”.

‏وأكد الطاسان أن هذه المبادرة الإنسانية شملت ممارسي أنشطة ‏‏(الأجرة العامة – النقل المدرسي – نقل المعلمات – نقل المعتمرين ‏والزوار من داخل المملكة)، لافتًا إلى أن هناك بعض الاشتراطات من ‏أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت ‏صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وألا ‏يكون المتقدم موظفا في أي جهة سواء حكومية أو قطاع خاص‎.

صرف الدفعة الثانية من مبادرة دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل ‏الركاب غدًا

أخبار محلية
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