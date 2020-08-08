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أخبار محلية > منقوش على لوح من المرمر.. صورة لأقدم رسم للمسجد الحرام
08/08/2020   6:23 م

منقوش على لوح من المرمر.. صورة لأقدم رسم للمسجد الحرام

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم (السبت)، صورة لأقدم رسم للمسجد الحرام، منقوش على لوح من المرمر.

وقالت الدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن الرسم للنحات عبدالرحمن المكي، ويرجع للقرن الخامس الهجري، والـحادي عشر الميلادي.

وقد نقش على اللوح الآيتان الـ96، 97 من سورة آل عمران “إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين (96) فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين (97)”. وفق “أخبار 24”.

ويتوسط النقش رسم لصحن الكعبة، ونقشت أسفل الرسم عبارات نثرية من بينها: “هذا المسجد الذي عمره إبراهيم”.

منقوش على لوح من المرمر.. صورة لأقدم رسم للمسجد الحرام

أخبار محلية
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