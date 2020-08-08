“الأرصاد” تصدر تنبيهاً متقدماً بأمطار غزيرة وتساقط برد على منطقة عسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت)، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، قد تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، ما يؤدي لشبه انعدام في الرؤية.
وقالت الهيئة إن الإنذار يشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق والبرك وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير، حيث تستمر الحالة الجوية حتى العاشرة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة. وفق “أخبار 24”.
وشددت على ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.