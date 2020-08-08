إغلاق مؤقت لتحويل مسار طريق الملك عبد الله “الجزء الشمالي” بالأحساء

كشفت وكالة المشاريع بأمانة الأحساء، أنها ستقوم غداً (الأحد)، بإغلاق طريق الملك عبد الله الدائري “الجهة الشمالية” للقادمين من عند ميدان “البانوش”، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالأحساء.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل أن الإغلاق يأتي إشارةً إلى قرب انتهاء أعمال مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد الله “الضلع الشرقي”، وضرورة استكمال أعمال ربط الجسر بطريق الملك عبد الله من الجهة الشمالية.
وأضاف بووشل أن الحركة المرورية سوف تكون للقادمين من طريق الملك عبد الله الجهة الشمالية ومن مدينة المبرز، الاتجاه نحو الغرب من ميدان البانوش باتجاه طريق الأمير سعود فيصل “شارع النجاح”، وصولاً إلى الطريق المحاذي لممشى حي الأندلس باتجاه الجنوب، ومن ثم إلى طريق الداخلي لحي الأندلس حسب مخطط التحويلة باتجاه طريق الملك فهد، حيث سيكون الطريق البديل ذهاباً وإياباً.وفق “أخبار 24”.
في حين على القادمين من طريق الملك عبدالله من الجهة الجنوبية باتجاه الدائري الشمالي ومدينة المبرز، الالتزام بالتحويلة الحالية نحو طريق الملك فهد، ومن ثم استخدام الدوران الحالي قبل الدوار المؤدي إلى المدن والقرى الشرقية، والرجوع على طريق الملك فهد ومن ثم الدخول يميناً نحو الطريق الرئيسي الداخلي لحي الأندلس، ومن ثم الاتجاه يسارًا نحو الطريق المؤدي إلى ميدان البانوش، حيث طريق الملك عبد الله الدائري الجهة الشمالية.