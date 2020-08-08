كشفت الممرضة التي أنقذت عائلة من حـادث مروري على طريق الهجرة بالمدينة المنورة، خلود الصاعدي، تفاصيل المهمة الإنسانية التي أدتها أثناء عودتها من عملها.
وقالت، خلال حديث لـ”الإخبارية”، إن الحـادث وقع أمامها، ما جعلها أول من يباشر مهام إسعاف المصابين، مشيرة إلى أنها اتخذت ما يلزم من إسعافات أولية لهم، وذلك لحين قدوم سيارة إسعاف إلى موقع الحـادث.
وأوضحت الصاعدي أن أصعب اللحظات التي مرت عليها في هذا الحـادث تمثلت في إسراعها لموقع الحـادث دون أن تدري من هم المصابون أو مدى الأضرار التي وقعت لهم، مشيرة إلى أنها قامت بواجبها الذي يفرضه عملها كأحد الممارسين الصحيين في المملكة.
وأشارت إلى أنها لم تتوقع الإشادة الواسعة التي حظيت بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها قامت بهذا العمل لوجه الله ولم تنتظر النتائج المترتبة عليه.
وفق “أخبار 24”.