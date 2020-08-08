“البلدية والقروية” تطلب رأي الجمهور في مسودة لائحة اشتراطات نشاط “صالونات الحلاقة”

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية الجمهور لإبداء الرأي في مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط صالونات الحلاقة الرجالية تعزيزًا لدور المستفيدين كشركاء.
وأوضحت أن هدف المشاركة هو تحسين جودة بيئة الأعمال والخدمات البلدية ورفع مستوى الشفافية، وأتاحت المسودة لمن يرغب في المشاركة على الرابط.
وتضمنت المسودة المواصفات الفنية لصالونات الحلاقة، أن تكون على شوارع تجارية، وأن تكون المساحة من 12 إلى 24 مترا مربعا حسب فئة المدينة، ويُلغى الترخيص في حال انتقال المحل إلى موقع آخر، و عدم مزاولة النشاط بعد الساعة 12 ليلاً إلا بتصريح. وفق “أخبار 24”.
كما شملت وصفاً للمحل من حيث الجدران والملصقات الدعائية، وأن يكون المدخل من الزجاج الشفاف، وأن يُخصص قسم لاستقبال الزبائن وآخر للعمل، وتوفير جهاز بخار أو أكثر مطابق للمواصفات، وتزويد المحل بسخان مياه، وتوفير الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ونصّت المسودة أيضا على الاشتراطات الصحية واشتراطات العاملين وما يتعلق ببيع مستحضرات العناية بالشعر والوجه وتجهيزات محلات حلاقة الأطفال، إضافة إلى عدد آخر من البنود.