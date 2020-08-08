بدأت مشروعها مع جائحة كورونا.. أول بائعة بقالة سعودية في سكاكا تكشف كيف تعامل معها أهل المحافظة

اتجهت بائعة البقالة، نوف النحاس، إلى سوق العمل الحر بافتتاح مشروع صغير لبيع المواد الغذائية، لتكون أول سعودية تعمل بهذا القطاع في محافظة سكاكا.
وأوضحت، خلال حديثها لقناة MBC، أن المشروع بدأ خلال فترة حظر التجول التي صاحبت جائحة كورونا، وذلك من خلال توصيل الطلبات للمنازل.
وأشارت إلى أنها عانت في بداية الأمر من استغراب أهل المدينة من عملها في هذا المجال، إلا أنه بعد مرور نصف شهر فقط من افتتاح مشروعها تمكنت من كسب تعاطفهم واحترامهم، لتحظى بالدعم المعنوي اللازم من أهل المدينة، وهو ما يجعلها قادرة على الاستمرار. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنها تواجه مشكلة في مناديب التوريد، خاصة أن كثيرا منهم لا يعرفون بقالتها أو موقعها، مشيرة إلى أنها تمتلك خططا للتوسع في هذا المجال.
بائعة البقالة نوف النحاس.. كاسرة حاجز الخجل وبناء عمود الأمل.. تفاصيل القصة مع منصور المزهم#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/SghiJnTIXT
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) August 8, 2020