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أخبار محلية > “الشريان” يعود ببرنامج مسابقات على “إم بي سي”
08/08/2020   9:38 م

“الشريان” يعود ببرنامج مسابقات على “إم بي سي”

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أعلن الإعلامي داود الشريان عن عودته للشاشة مرة أخرى بشكل مختلف، حيث ظهر في دعاية لبرنامج مسابقات سيذاع على قناة إم بي سي.

وقال الشريان، في فيديو دعائي للبرنامج، إنه عائد ببرنامج مسابقات للعائلات تحت اسم “تحدي العائلات”، وهو يتضمن “سواليف ودردشات”، ويتضمن مسابقات في المعلومات بين عائلتين.

يُذكر أن آخر ما قدمه الشريان كان برنامج “مع داود الشريان” على قناة SBC وكانت آخر حلقاته في شهر مارس العام الماضي 2019م.

وفق “أخبار 24”.

“الشريان” يعود ببرنامج مسابقات على “إم بي سي”

أخبار محلية
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