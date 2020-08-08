تداول مغردون، اليوم (السبت)، مقطع فيديو لشابين يستخدمان قارباً مطاطياً للتجديف في مجرى مياه الأمطار المتجمعة في وادي نجران، وذلك مخالفة لتحذيرات الجهات المعنية.
وغامر الشابان بالتجديف في وادي نجران بالرغم من تحذيرات الدفاع المدني بعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول، وعدم التهور والمجازفة بالدخول في الأماكن المنخفضة والأودية.
كما شدّد الدفاع المدني على تجنب السباحة في الأماكن غير المخصصة للسباحة؛ وذلك بعد تكرار حوادث الغرق والإصابة في أودية ومجاري السيول، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
وفق “أخبار 24”.