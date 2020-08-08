بعد إعجابه بسماحة الدين وكرم السعوديين.. أمريكي يشهر إسلامه وينطق الشهادتين على يد الشيخ السديس (فيديو)

أعلن شاب أمريكي إسلامه خلال قيامه بجولة سياحية في المملكة، وذلك على يد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس.
ونطق الشاب ستيف بالشهادتين خلال مجلس قاده الدكتور السديس، وسط حالة من السعادة وتكبيرات الحضور.
وأوضح السديس أن ستيف انجذب إلى سماحة الإسلام والاعتدال والتعامل الحسن، وهي صفات لمسها في الشعب السعودي الذي أحسن استقباله وأكرمه، مشيرًا إلى أن بعض المواقف المؤثرة ساهمت بشكل رئيسي في إشهار إسلامه.
من جهته، أعرب ستيف بحسب “عكاظ” عن سعادته البالغة بدخول الإسلام، مشيرًا إلى أنه اعتنقه بعد اقتناع شديد بوسطية الدين وسماحته، موجهًا الشكر للشعب السعودي الذي أشعره بأنه وسط أهله وإخوانه.
ويعمل ستيف في مجال السياحة، وجاء إلى المملكة بعد قراءة موسعة عن الدين الإسلامي والاطلاع على التطور الذي تشهده المملكة خلال السنوات الماضية بفضل رؤية 2030.