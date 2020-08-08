نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شملت معالجة التشققات.. “شؤون الحرمين” تنهي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة
08/08/2020   9:40 م

شملت معالجة التشققات.. “شؤون الحرمين” تنهي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

+ = -
846

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، محسن السلمي، أن الرئاسة العامة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها لأعمال صيانة الكعبة المشرفة.

وشملت أعمال الصيانة الجدران الخارجية للكعبة المشرفة، ومعالجة التشققات باستخدام مواد عالية الجودة لضمان سلامة جدران الكعبة، كما جرت إعادة تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة المشرفة في الشاذروان، وذلك استعداداً لإعادة إسدال ثوب الكعبة. وفق “أخبار 24”.

شملت معالجة التشققات.. “شؤون الحرمين” تنهي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885105980.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.