شملت معالجة التشققات.. “شؤون الحرمين” تنهي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، محسن السلمي، أن الرئاسة العامة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها لأعمال صيانة الكعبة المشرفة.
وشملت أعمال الصيانة الجدران الخارجية للكعبة المشرفة، ومعالجة التشققات باستخدام مواد عالية الجودة لضمان سلامة جدران الكعبة، كما جرت إعادة تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة المشرفة في الشاذروان، وذلك استعداداً لإعادة إسدال ثوب الكعبة. وفق “أخبار 24”.