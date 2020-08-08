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أخبار محلية > “الكهرباء” توضح طريقة التعويض حال تضرر الأجهزة الكهربائية المنزلية بسبب تكرار انقطاع التيار
08/08/2020   9:41 م

“الكهرباء” توضح طريقة التعويض حال تضرر الأجهزة الكهربائية المنزلية بسبب تكرار انقطاع التيار

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كشفت الشركة السعودية للكهرباء طريقة التعويض عن تلفيات الأجهزة الكهربائية المنزلية الناجمة عن تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية.

وأوضحت أن المتضرر عليه تقديم طلب التعويض إلى مكتب خدمة المشتركين وإحضار صورة من الهوية الوطنية وفواتير الصيانة والأضرار.

يُذكر أن نظام الشركة يمنح المشترك حق طلب التعويض إذا تكرر انقطاع الخدمة الكهربائية لأكثر من 4 مرات كل منها تزيد على 4 ساعات خلال سنة ميلادية. حسب “أخبار 24”.

وسيكون التعويض بمبلغ 200 ريال لمرة واحدة في السنة، ويسقط إذا كان سبب الانقطاع أحداثا خارجة عن السيطرة الإدارية.

“الكهرباء” توضح طريقة التعويض حال تضرر الأجهزة الكهربائية المنزلية بسبب تكرار انقطاع التيار

أخبار محلية
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