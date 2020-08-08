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أخبار محلية > بالفيديو.. إصابة مصور قناة “العربية” خلال تغطيته تظاهرات بيروت
08/08/2020   11:00 م

بالفيديو.. إصابة مصور قناة “العربية” خلال تغطيته تظاهرات بيروت

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تعرّض مصور قناة “العربية”، ماهر المر، للإصابة خلال تغطيته لتظاهرات بيروت، التي شهدتها العاصمة اللبنانية اليوم السبت.

ونشر حساب قناة العربية على “تويتر” مقطع فيديو لإصابة المصور المرافق لطاقمها في بيروت، وذلك خلال الاشتباكات التي شهدتها التظاهرات.

وطالب الطاقم بتدخل القناة لإرسال سيارة إسعاف من أجل نقل المصور المصاب في ظل صعوبة الموقف في وسط العاصمة اللبنانية. وفق “أخبار 24”.

وخرج الآلاف من المتظاهرين اللبنانيين للشوارع اعتراضًا على أداء الحكومة، وبالأخص فيما يتعلق بانفجار بيروت الضخم الثلاثاء الماضي، والذي خلف ما يزيد على 150 قتيلًا مع إصابة الآلاف.

بالفيديو.. إصابة مصور قناة “العربية” خلال تغطيته تظاهرات بيروت

أخبار محلية
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