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أخبار محلية > الطفلة المصابة بكورونا صاحبة مقطع الباب الزجاجي تتحدث عن الفيديو وما طلبته من والدها
08/08/2020   11:00 م

الطفلة المصابة بكورونا صاحبة مقطع الباب الزجاجي تتحدث عن الفيديو وما طلبته من والدها

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أكدت الطفلة المصابة بفيروس كورونا صاحبة مقطع الفيديو المؤثر مع والدها، سُلاف الرويزن، أنها لم تتوقع أن يحظى المقطع بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت، خلال حديث لـ”الإخبارية”، الحديث الذي دار بينها وبين أبيها خلال الفيديو، مؤكدة أنها طلبت منه شراء جوال جديد لها.

وأشارت الطفلة إلى أن فترة الحجر الصحي لها قد انتهت، وقالت إنها لم تعانِ من أعراض قوية للفيروس، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل انتشار العدوى.

وفق “أخبار 24”.

الطفلة المصابة بكورونا صاحبة مقطع الباب الزجاجي تتحدث عن الفيديو وما طلبته من والدها

أخبار محلية
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