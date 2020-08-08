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أخبار محلية > “الأمن العام” يستعرض جرائم قُبض على مرتكبيها الأسبوع الماضي
08/08/2020   11:01 م

“الأمن العام” يستعرض جرائم قُبض على مرتكبيها الأسبوع الماضي

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تمكنت الجهات الأمنية الأسبوع الماضي من القبض على مرتكبي جـرائم في عدد من مناطق المملكة، تمثلت في السطو على عدد من المنازل والمخازن، وجرائـم أخرى.

واستعرض الأمن العام، في مقطع فيديو اليوم (السبت)، الجرائـم التي ارتكبها الجناة، والتي جاءت على النحو التالي:

– مواطنان يرتكبان 24 جريمة سرقة آليات ومعدات ثقيلة بالرياض إضافة إلى حيازة أقراص مخدرة.

– 3 أشخاص يعبثون بأجهزة الصراف بالرياض، ما يمكنهم من سحب النقود بعد مغادرة المستخدمين إثر عمليات السحب غير المكتملة.

– 7 وافدين آسيويين يرتكبون 250 حـادث سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من مواقع تابعة لشركة الكهرباء بالرياض بقيمة 3.75 مليون ريال.

– إفريقيان مخالفان لنظام أمن الحدود امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقة مقتنيات أصحابها، وبيعها بالتعاون مع 3 وافدين بالرياض.  وفق “أخبار 24”.

– مواطن يسكب سائلا على مركبة متوقفة ويشعل فيها النار، في حائل.

– مواطنان ومقيم عربي يسرقان 180 ألف ريال ومصوغات ذهبية بقيمة 200 ألف ريال من أحد المنازل، بالمدينة المنورة.

– مواطنان يسرقان محلات تجارية ومخازن ومركبات ويستوليان على معدات زراعية ومواد تعمير، بالقصيم.

– تشكيل عصابي من 5 لصوص استولى على 150 ريال ومجوهرات بقيمة 1.2 مليون ريال من أحد المنازل، بالمدينة المنورة.

“الأمن العام” يستعرض جرائم قُبض على مرتكبيها الأسبوع الماضي

أخبار محلية
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