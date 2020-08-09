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أخبار محلية > “الدفاع المدني” ينشر فيديو لطفل كاد يغرق في مجرى أحد السيول ويوجه نصيحة للآباء
09/08/2020   11:14 ص

“الدفاع المدني” ينشر فيديو لطفل كاد يغرق في مجرى أحد السيول ويوجه نصيحة للآباء

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى إبعاد الأبناء عن مجاري الأودية والمستنقعات، وعدم تركهم يلعبون أثناء هطول الأمطار.   

ونشرت المديرية، مقطع فيديو وثّقت من خلاله ردة فعل عفوية وسريعة من شخص بعدما سقط طفل في أحد الأودية أثناء جريان السيول.    

وأظهر الفيديو، إلقاء الشخص نفسه سريعاً في مياه السيل لإنقاذ الطفل بعدما لاحظ سقوطه في المياه، حتى لا يدفعه السيل بعيداً.

وفق “أخبار 24”.

“الدفاع المدني” ينشر فيديو لطفل كاد يغرق في مجرى أحد السيول ويوجه نصيحة للآباء

أخبار محلية
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