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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة” توضح أضرار تناول المشروبات الغازية.. والأمراض الناتجة عنها
09/08/2020   11:15 ص

بالفيديو.. “الصحة” توضح أضرار تناول المشروبات الغازية.. والأمراض الناتجة عنها

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جددت وزارة الصحة التحذير من أضرار تناول المشروبات الغازية، مبينةً أن تلك المشروبات تزيد من مخاطر الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام.   

وأوضحت وزارة الصحة في مقطع فيديو توعوي، أن المشروبات الغازية ليس لها أي قيمة غذائية، وبها مواد حافظة ومكملات صناعية، إلى جانب الكثير من السكر الضار.   

ونوهت إلى أنه بعد 20 دقيقة فقط من تناول هذه المشروبات تتسبب نسبة السكر العالية في إجهاد البنكرياس وفرز الكثير من الأنسولين، وبعد 30 دقيقة تتحول السكريات إلى دهون مخزنة، ما يزيد من الوزن. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن المشروبات الغازية لها تأثير سلبي على امتصاص الأملاح والمعادن المهمة، التي تسبب هشاشة العظام. 

 

بالفيديو.. “الصحة” توضح أضرار تناول المشروبات الغازية.. والأمراض الناتجة عنها

أخبار محلية
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