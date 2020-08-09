ابتكر شاب سعودي طريقة جديدة للرسم على البخار، حيث استغل الأجواء الباردة في مدينة أبها ليجمع بين الرسم على الزجاج وإبراز الرسمة عن طريق بخار كوب المشروب الساخن.
ووثق الشاب عبدالرحمن عبدالكريم عبر حسابه في “تويتر”، طريقة رسمه للفنان محمد عبده من خلال رسم الصورة على زجاج سيارته ثم تمرير كوب الشاي الساخن لتظهر صورة البورتريه على زجاج السيارة.
وقال عبدالرحمن وفقاً لـ “العربية”، إن الرسم هوايته منذ الصغر، حيث طور نفسه في فن “البوب آرت” حتى ابتكر أسلوب الرسم على الزجاج بالبخار، وكانت أول رسمة بهذه التقنية للفنانة المصرية أم كلثوم وتوالت بعدها العديد من الرسومات لمختلف الشخصيات والمشاهير.
وأضاف أن الرسم يتم من خلال جلوسه داخل السيارة والزجاج مغلق ثم يتكون الضباب على الزجاج بسبب برودة الأجواء، بعدها يمرر الكوب على الزجاج ثم يستخدم عود الخشب الخاص بتحريك الشاي لرسم الصورة.
وأكد أنه لم يتعلم هذا الأسلوب من أحد، وأنه أسلوب جديد في فن البوب آرت، مبيناً أنه يعمل جاهداً لتطوير هذا الفن وأدواته بعدما لاقت رسوماته رواجاً على مواقع التواصل.