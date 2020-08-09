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أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يزرع مع أبنائه أكثر من ألف شجرة عنب بأبها.. وهذه قصته
09/08/2020   11:19 ص

بالفيديو.. مواطن يزرع مع أبنائه أكثر من ألف شجرة عنب بأبها.. وهذه قصته

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روى مُزارع في بللحمر بأبها قصة نجاحه على مدى سنوات طويلة في زيادة إنتاج مزرعته، والتي وصل عدد أشجار العنب فيها حالياً إلى أكثر من 1100 شجرة.   

وقال إن مشروعه مرّ بثلاث مراحل فكانت البداية عام 1409 هـ، والمرحلة الثانية بدأت عام 1422 هـ، لكن العمل الجاد انطلق عام 1435 هـ.   

وأضاف في تقرير لقناة “العربية”، أنه يعمل في المزرعة بيده أحياناً هو وأبناؤه، لافتاً إلى أن المزرعة تضم أيضاً 125 شجرة أخرى من الرمان والتين والليمون وغيرها.  وفق “أخبار 24”.

ودعا الجميع إلى الاستفادة من الزراعة وتملك مزارع خاصة؛ لإنتاج كل الفواكه في إطار مساعدة الاقتصاد الوطني.

 

بالفيديو.. مواطن يزرع مع أبنائه أكثر من ألف شجرة عنب بأبها.. وهذه قصته

أخبار محلية
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