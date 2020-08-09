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أخبار محلية > زوجة تستنسخ “واتس آب” زوجها وتراقبه 9 أشهر.. ومُختص يوضح موقفها القانوني
09/08/2020   11:20 ص

زوجة تستنسخ “واتس آب” زوجها وتراقبه 9 أشهر.. ومُختص يوضح موقفها القانوني

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تمكّنت زوجة من استنساخ حساب الـ”واتس آب” الخاص بزوجها وظلّت تراقبه لمدة 9 أشهر، قبل أن تقرر الانفصال عنه وطلب الطلاق منه.  

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن الزوجة نقلت “واتس آب” زوجها إلى جوالها، وظلت تتلقى على مدار 9 شهور نسخة من أي محادثة يقوم بها، فيما رفض الزوج تصعيد الأمر قانوناً وفضّل الحل الودي معها.   

بدوره قال المستشار القانوني خالد أبو راشد، إن ما أقدمت عليه الزوجة في تلك الحالة هو جريمة معلوماتية، مبيناً أن عقوبتها تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال.   

ونوه إلى أن النظام يعتبر اختراق الجوال من قِبل الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأخ جريمة معلوماتية دون النظر إلى الروابط الأسرية. 

 

زوجة تستنسخ “واتس آب” زوجها وتراقبه 9 أشهر.. ومُختص يوضح موقفها القانوني

أخبار محلية
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